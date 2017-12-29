Yangın Alaçatı Marina’da çıkmadı

Dün akşam Çeşme Alaçatı’da bir teknede çıkan yangında 7 tekne zarar gördü. Alaçatı’daki bir sitedeki konutun önüne bağlı teknede çıkan yangın, Port Alaçatı yetkilileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Site yönetimi ve Çeşme Liman Başkanlığı’nın acil müdahalesi ile daha fazla büyümeden önlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Port Alaçatı Marina Genel Müdürü Yaşar Yılmaz, “Port Alaçatı Marina’da herhangi bir sorun yok. Yangın marina dışında olmuştur. Pruva Evler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinler, konuyla ilgili yetkililer ile çalışıyor. İnceleme sonucu raporlar açıklanacak” dedi.

Yangının çıktığı haberini aldıktan hemen sonra Port Alaçatı Marina olarak acil yardımda bulunduklarını açıklayan Yılmaz, “Denizin kirlenmemesi için bariyerler gerdik. Yanan tekneler uzaklaştırıldı. Bize destek veren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve Çeşme Liman Başkanlığı yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Port Alaçatı yetkililerinin acil yardımı sonucu yangının daha fazla tekneye sirayet etmeden önlendiğini belirterek, “Hepimize geçmiş olsun. Yangının çıkış nedeni konusunda sabırlı olmamız ve yetkili makamların açıklamalarına itimat etmemiz gerekiyor. Yapılacak yanlış haberler ve kulaktan dolma bilgiler, ülkemize ve bölgemize zarar verir. Marina yetkililerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve Çeşme Liman Başkanlığı’na zamanında müdahale ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber