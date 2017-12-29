Fırtına Bodrum’u tarumar etti

Bodrum'da, kuvvetli lodos ve sağanak, hayatı felç etti. Sahildeki bazı ev ve işyerlerini su basarken, kafeterya ve restoranların önlerindeki masa ve sandalyeler denize sürüklendi, ahşap iskeleler zarar gördü. Feribot seferleri de lodos nedeniyle iptal edildi.

Bodrum'da bugün sabah saatlerinde, sağanak ile birlikte başlayan kuvvetli lodos, okullarına ve işlerine gitmek isteyen Bodrumlular'a zor anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan lodosun neden olduğu dev dalgalar, Kumbahçe, Paşatarlası ve Bitez sahilindeki ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sahildeki kafeterya ve restoranların çalışanları lodosun sürüklediği masa ve sandalyelerini denizden toplamak zorunda kaldı.

Kumbahçe Sahili'nde dalgalar nedeniyle bazı restoranların camları da kırıldı. Bitez ve Turgutreis mahallerinde, balıkçı tekneleri karaya sürüklenirken, bazı ahşap iskeleler de zarar gördü. Kuvvetli lodos nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) feribot seferleri iptal edildi. Lodosun, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği bildirildi.

Ulaşıma lodos molası

Öte yandan Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, Süleymanpaşa, Şarköy ile Mürefte sahillerine demirledi.

Lodos nedeniyle yüksekliği 2 ve 3 metre arasında değişen dalgalar, Süleymanpaşa sahilindeki çay bahçelerinin masa sandalyelerine de zarar verdi.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Tayfalar lodos nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji yetkilileri lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Vira Haber