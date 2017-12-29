Pakistan 145 Hint balıkçıyı ülkelerine iade etti

Pakistan emniyetinden yapılan açıklamada Karaçi şehrindeki bir hapishanede tutulan 145 balıkçının doğudaki Lahor şehrine getirildiği ve buradaki sınır kapısından Hindistan'a gönderildiği belirtildi.

Öte yandan gelecek ay yeni bir balıkçı grubunun daha iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakılacağı açıklandı.

Balıkçılar geçen yıl Pakistan karasularında kaçak avcılık yaparken gözaltına alınmıştı.

Pakistan, geçen yılın sonunda da 220 Hint balıkçıyı serbest bırakarak ülkelerine iade etmiş, Hindistan da buna daha az sayıdaki tutukluyu göndererek karşılık vermişti.

Vira Haber