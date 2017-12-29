İTÜ KKTC Rektöründen GMO’ya ziyaret

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Kum geçtiğimiz Salı günü, (26 Aralık 2017) Gemi Mühendisleri Odasını ziyaret etti. Prof. Dr. Ercan Kahya ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Kum Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı tarafından karşılanndı.

Gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Ercan Kahya, Doç. Dr. Serdar Kum ve Salih Bostancı, İTÜ-KKTC ile Gemi Mühendisleri Odası arasında olası işbirlikleri ve İTÜ-KKTC öğrencilerinin iş fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Vira Haber