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Depremin 'Özel Hukuk' ve 'Kamu Hukuku' Açılarından Değerlendirilmesi

Depremin 'Özel Hukuk' ve 'Kamu Hukuku' Açılarından Değerlendirilmesi

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, "Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açılarından değerlendirilmesi" konulu bilimsel etkinlik düzenleniyor.

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Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri ve tüm yurttaşlar anısına atfedilen etkinlik düzenleniyor.

09 Mart 2013 saat 13:30'da Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsünde, Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açılarından değerlendirilmesi konulu bilimsel etkinlik çevrimiçi olarak da yayınlanacak.

Program aşağıdaki gibidir.
 

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