Depremin 'Özel Hukuk' ve 'Kamu Hukuku' Açılarından Değerlendirilmesi
Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, "Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açılarından değerlendirilmesi" konulu bilimsel etkinlik düzenleniyor.
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Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri ve tüm yurttaşlar anısına atfedilen etkinlik düzenleniyor.
09 Mart 2013 saat 13:30'da Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsünde, Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açılarından değerlendirilmesi konulu bilimsel etkinlik çevrimiçi olarak da yayınlanacak.
Program aşağıdaki gibidir.
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