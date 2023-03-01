Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri ve tüm yurttaşlar anısına atfedilen etkinlik düzenleniyor.

09 Mart 2013 saat 13:30'da Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsünde, Depremin Özel Hukuk ve Kamu Hukuku açılarından değerlendirilmesi konulu bilimsel etkinlik çevrimiçi olarak da yayınlanacak.

Program aşağıdaki gibidir.

