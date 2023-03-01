‘Rusya’da 2028’den İtibaren Nükleer Denizaltıları Üretim Süresi Bir Yıl Kısaltılacak’
Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) CEO’su Aleksey Rahmanov, Rusya’da nükleer denizaltıları yapım süresinin 7 yıldan 6’ya kısaltılmasının planlandığını belirtti.
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Halihazırda Rusya’da nükleer denizaltı yapımının 7 yıl aldığını anımsatan OSK CEO’su Aleksey Rahmanov, “Hedef, 6 yıla inmek” ifadesini kullandı.
Rahmanov, “Bu planların 2028 yılına kadar hayata geçirilmeli. Yeni süreler, inşasına 2027’de başlayacak denizaltılar için geçerli” diye konuştu.
Bu yöndeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen OSK CEO’su, “Yapım süresini azaltma fırsatını veren teknolojik çözümler geliştirildi” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört nükleer denizaltı yapımını duyurmuştu.
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