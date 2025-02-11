DESAN, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı İçin Gemi İnşa Edecek

11 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ziyareti esnasında, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri arasında karşılıklı imzalanan ön kabul mektubu ile proje sözleşme süreci başlatıldı.

DESAN tarafından Türkiye’de 24 ay içerisinde inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterindeki en büyük gemi olacak. Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak projede, ASELSAN ve HAVELSAN gibi Türk savunma sanayiinin öncü firmalarının katkılarıyla silah sistemleri, elektronik ve muhabere sistemleri, dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava araçları gibi ileri teknoloji bileşenleri entegre edilecek.

Bu proje, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yerli tasarım ve üretim yetkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, Malezya’nın deniz güvenliğini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, Türkiye ve Malezya arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşmesine de katkı sunuyor.

DESAN Kaptanoğlu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk savunma sanayii son yirmi yılda büyük bir atılım yaparak kendini her alanda ispatlamış bir sektör haline gelmiştir. Bu atılımla kendi savaş gemisini de yapabilen Türkiye'nin elde ettiği bu bilgi birikimi ve tecrübeyi kardeş ülke Malezya ile paylaşmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edeceğimiz bu gemi, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir adım olacak” dedi.

Vira Haber