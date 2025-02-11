DEHUKAM ile NIMA Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Söz konusu protokol, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde, 10 Şubat 2025 tarihinde Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen "AMAN Dialogue 2025" etkinliği kapsamında hayata geçirildi. İmza törenine, DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ve NIMA Başkanı Emekli Amiral Ahmed Saeed’in yanı sıra pek çok farklı ülkeden akademisyenler ve üst düzey yetkililer katıldı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve NIMA tarafından organize edilen AMAN Dialogue 2025 etkinliği, 60 ülkenin katılımıyla 7-11 Şubat 2025 tarihlerinde Karaçi’de düzenlenen AMAN Tatbikatı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu önemli iş birliği ile Türkiye ve Pakistan’ın denizcilik alanındaki akademik ve bilimsel bağlarının güçlendirilmesi, deniz çevresinin korunması, deniz güvenliği ve mavi ekonomi gibi konularda ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. DEHUKAM ve NIMA, bu iş birliğini pekiştirmek amacıyla denizcilik alanında ortak araştırma projeleri geliştirmeyi, akademik etkinlikler düzenlemeyi, uzman değişim programları yürütmeyi ve karşılıklı bilgi paylaşımını artırmayı planlıyor.

Söz konusu iş birliğinin, Türkiye’nin 2019 yılında açıkladığı "Yeniden Asya Girişimi” çerçevesinde Hint Okyanusu özelinde denizcilik alanındaki stratejik etkisini artıracağı değerlendiriliyor. Deniz yetki alanları, deniz güvenliği ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gibi konular üzerinde yapılacak ortak çalışmaların, her iki ülkenin politika yapıcılarına rehber niteliğinde çıktılar sunması bekleniyor.

İmza töreninde konuşan DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, "İmzalanan bu protokol, Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve stratejik ortaklığı deniz hukuku alanında da pekiştirerek akademik ve bilimsel iş birliklerini daha ileriye taşıyacaktır. Protokol kapsamında düzenlenecek konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar, yalnızca akademik camiaya değil, devlet kurumlarına da önemli katkılar sunacaktır." dedi.

NIMA Başkanı Emekli Amiral Ahmed Saeed ise, "Pakistan ve Türkiye, denizcilik alanında köklü bağlara sahip iki dost ülke olarak, bu iş birliği sayesinde deniz hukukuna ilişkin çalışmalarını daha kapsamlı hale getirecektir. Bölgemizde deniz güvenliğinin sağlanması, deniz kaynaklarının korunması ve uluslararası hukuka dayalı çözümler üretilmesi açısından bu protokol büyük bir fırsat sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

DEHUKAM ve NIMA tarafından yürütülen bu girişimin, bölgesel denizcilik politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Taraflar, gelecekte daha geniş kapsamlı projelerde iş birliği yapma konusunda mutabık kalırken, taraflarca bu iş birliğinin her iki ülkenin denizcilik alanında daha güçlü bir konuma gelmesine destek olacağı vurgulandı. Uzun vadede, geliştirilecek projelerin bölgesel deniz güvenliğine ve uluslararası denizcilik iş birliğine örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

Vira Haber