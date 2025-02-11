Gemi ve Yat İmalat Sektörüne Müjde: BDDK'dan Kredi Kısıtlaması Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredi kullanımına yönelik yabancı varlık pozisyonuna dayalı kısıtlamayı kaldırdı. Söz konusu düzenleme, gemi ve yat imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ve beraberindeki heyet, 27 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya gelerek sektörün finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları dile getirmişti. Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, BDDK tarafından kısıtlamaların kaldırıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İzzet Ünlü, BDDK'nın aldığı kararın sektöre büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Daha önce uygulanan TL kredi kısıtlaması ve yüzde 500 risk ağırlık şartı sona erdi. Bu düzenleme, özellikle ihracat yapan firmalar için büyük bir rahatlama sağladı. Merkez Bankası ile yaptığımız görüşmelerin sonuç vermesi bizleri mutlu etti. Sektörümüzün rekabet gücünü artıracak ve dünya denizcilik ticaretindeki yerimizi güçlendirecek önemli bir adım" dedi.