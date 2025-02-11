Tamer Kıran'dan Erdoğan Güçlü'ye Ziyaret

Kooperatif Başkanı Erdoğan Güçlü ile bir araya gelen Kıran’a, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu ve Meclis Üyeleri Metin Şener, Burak Atasoy ve Murat Er eşlik etti. Ziyarette, sektöre ilişkin güncel konular ele alındı.

Vira Haber