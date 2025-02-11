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Tamer Kıran'dan Erdoğan Güçlü'ye Ziyaret

Tamer Kıran'dan Erdoğan Güçlü'ye Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 7 Şubat 2025 Cuma günü S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar Yük Taşıma Gemi Servisi Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti.

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Kooperatif Başkanı Erdoğan Güçlü ile bir araya gelen Kıran’a, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu ve Meclis Üyeleri Metin Şener, Burak Atasoy ve Murat Er eşlik etti. Ziyarette, sektöre ilişkin güncel konular ele alındı.

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Vira Haber

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