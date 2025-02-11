Ege Denizi’nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 01.37’de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 147.56 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Vira Haber