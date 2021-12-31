DESAN-ÖZATA Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi İmzaladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında, Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı ile Akaryakıt Gemisi Projesi Sözleşmesi imzaladık.

Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, milli tasarıma sahip, yerlilik oranı %80’e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkin icra edecek. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT GEMİSİ TEDARİKİ PROJESİ

SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülen Akaryakıt Gemisi Tedarik Projesi kapsamında; liman ve yaklaşma sularında yüzer unsurların akaryakıt bütünleme ihtiyaçlarının süratle karşılanmasını, muhtemel bir harekat ve/veya harpte bekleme/gizlenme mevkiinde bulunan hücumbotların akaryakıt ihtiyaçlarının emniyetli ve süratli bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla 2 adet Akaryakıt Gemisi yedekler, eğitim ve dokümanlar ile birlikte tedarik edilecektir.

İlave 2 adet geminin tedariki ise opsiyon statüsündedir.

Akaryakıt Gemisi Özellikleri