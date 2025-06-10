DESE Grup, Filipinler Merkezli Avantgarde Shipping Corp.’u Bünyesine Kattı

2015 yılında Türkiye’de, ilk resmi kapsamlı ve klas onaylı manning firması olarak kurulan DESE Crew Management; 2016’dan bu yana Ukrayna, Myanmar ve Endonezya gibi birçok ülkede, kendi şubeleriyle faaliyet gösteren ilk Türk menşeili manning şirketi konumundadır. 2023 yazında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da (Jakarta) açtığı tam kapsamlı denizcilik eğitim merkezi ile uluslararası büyümesini sürdüren şirketimiz, şimdi de Filipinli denizcilerin istihdamı konusunda önemli bir adım atmıştır.

DESE Grup, 1980’li yıllardan bu yana Filipinler’de faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olan Avantgarde Shipping Corp.’un hisselerini devralarak şirketin tamamını bünyesine katmıştır. Şirket devri geçtiğimiz hafta Manila’da tamamlanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DESE Grup Genel Müdürü Çağatay İşbilen, şunları kaydetti:

“Asya’daki dev denizci iş gücü, Türkiye ve Avrupa için göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve stratejik önemdedir. Türkiye’de ve Ukrayna’da toplamda 100-150 bin, Avrupa genelinde ise yaklaşık 200 bin civarında aktif denizci varken; adayların önemli bir kısmı mevcut firmalarında rotasyonlu olarak uzun yıllardır çalışmakta, bu da işe alım süreçlerini zorlaştırmaktadır. Endonezya ve Filipinler’de bu sayı toplamda 4 milyona yaklaşmaktadır. Bu nedenle Asya’dan denizci temini, operasyonel sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca Asyalı personelin Türk gemi insanları ile olan uyumu, filolarımızda birlikte çalışma ortamında pozitif sonuçlar doğuruyor.”

“Avantgarde Shipping Corp., Filipinler’de geçmişi temiz, itibarlı ve profesyonel kadroya sahip bir firma olarak uzun süredir radarımızdaydı. Bugün itibarıyla bu satın almayı tamamlamış olmaktan ve Türk bayrağını Filipinler’de dalgalandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm iş ortaklarımızı Filipinler ofisimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz.”

Avantgarde Shipping Corp. Direktörü Edzel Rebamontan ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“DESE Crew Management ile tanışmamız 2020’li yılların başına dayanıyor. Özellikle Yunanistan’da gerçekleştirdiğimiz armatör ziyaretlerinde firmanın adını sıkça duyduk. Bugün, 3.000'in üzerinde denizciyle 100’den fazla gemiye hizmet veren, küresel ölçekte güçlü bir ağa sahip bu yapının parçası olmaktan hem ben hem de ekibim adına büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu birleşmenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Bu stratejik satın alma ile DESE Grup, denizcilik sektöründeki küresel yapılanmasını daha da güçlendirmiş ve Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir varlık kazanmıştır.

Vira Haber