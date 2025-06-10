Borusan Cat, Marin Sektörüne Yönelik Çözümlerini Sundu

Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacıyla Türkiye’nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya’da da faaliyet gösteren Borusan Cat, bu yıl 9–31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Muğla Göcek, İstanbul Pendik ve Beylikdüzü’nde düzenlediği Marina Günleri kapsamında yat sahipleri, kaptanlar ve sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

İlk durak, 9-13 Mayıs’ta D-Marin Göcek’te düzenlenen ve Türkiye yatçılık sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olan TYBA Yacht Charter Show oldu. İkinci buluşma, 26-27 Mayıs tarihlerinde Marintürk Pendik Marina’da; son etkinlik ise 28-31 Mayıs’ta West İstanbul Marina’da gerçekleştirildi.

Borusan Cat’ten Marin Sektörüne Özel Çözümler

Marina Günleri kapsamında Borusan Cat, jeneratörleri, deniz motorları, yedek parça ve servis hizmetleri ile Boom360 başta olmak üzere marin sektörüne özel dijital çözümlerini sundu. Ayrıca katılımcılar, yalnızca Marina Günleri’ne özel kampanyalardan da faydalanma imkanı buldu.

Vira Haber