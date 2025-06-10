Kaptan Orhan Kasap, TÜRDEF Başkanlığı’na Adaylığını Açıkladı

Kasap, adaylık açıklamasında federasyonu daha demokratik, kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşturma hedefiyle yola çıktığını belirtti. Adaylık sürecinde izlemeyi planladığı yol haritasını detaylandırarak, temel amaçlarını şu şekilde sıraladı:

Tüm paydaşların karar alma sürecine aktif katılım sağladığı bir federasyon yapısı kurmak.

Genç denizcilere alan açmak ve gelecek kuşakların sektörde daha güçlü yer edinmelerine destek olmak.

Türk gemi insanlarının yurtiçi ve yurtdışında yaşadığı mesleki sorunlara çözüm üretmek.

Denizcilik STK’ları arasında koordinasyonu güçlendirmek ve ortak hedeflere odaklanmak.

Kurumsal hafızayı güçlendirmek, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsemek.

Denizciliğin toplumsal farkındalığını artırmak, çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımları teşvik etmek.



Kaptan Orhan Kasap, çok sesliliğe açık, çözüm odaklı, paylaşımcı bir yönetim anlayışı ile federasyona katkı sunmak istediğini vurguladı.

Kaptan Orhan Kasap kimdir?

1981 yılında Rize’de doğan Orhan Kasap, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Güverte bölümünden mezun oldu. Kimyasal tankerlerde uzun yıllar kaptanlık yaptıktan sonra şu anda özel bir firmada Operasyon Müdürü olarak çalışmakta, aynı zamanda QSM Global şirketinin kurucu ortağı. KTU DUİM Mezunlar Derneği’nin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı olan Kasap, evli ve İstanbul’da yaşamaktadır.

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