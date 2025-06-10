Optimist Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası, 43 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 6 gün boyunca süren şampiyonada, 15 yaş altı sporcular kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın ödül töreni Çeşme Güneşlenme Terası’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco, TYF Yönetim Kurulu Üyeleri ve birçok sporcu ile antrenör katılım gösterdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü ve Pırıl Otel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından ayrıca, Optimist Milli Takımı, Optimist Milli Takım Antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal, Takım Lideri Serdar Çiçek, yelkencilerin aileleri ve kulüpleri için bir tebrik mesajı iletildi.

Ödül töreninde, derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi

Gümüş Grup Kızlar kategorisinde İtalya’dan Annalie Meoni (ITA 9968) 1., Peru’dan Josefina Palao (PER 373) 2. ve Tayland’dan Pariyaporn Chantarawong 3. oldu.

Altın Grup Kızlar kategorisinde Brezilya’dan Uma Creixell (BRA 4278) 1., İspanya’dan Maria De Lluc Bestard (ESP 3631) 2. ve Eleni Trianntou (GRE 3209) 3. oldu.

Gümüş Grup Erkekler kategorisinde İngiltere’den Sean Di Salle (GBR 6639) 1., Hynek Zakoucky (CZE 884) 2. ve Maurice De Beukelaar (BEL 1277) 3. oldu.

Altın Grup Erkekler kategorisinde Optimist Milli Takımımızdan Cengiz Eren Güvenç (TUR 1440) 1., İtalya’dan Nicola Di Pilla (ITA 9650) ve Yunasitan’dan Agis Christos Angelopoulos (GRE 3074) 3. oldu.

Optimist Kızlar kategorisinde Maria De Lluc Brestard (ESP 3631) Avrupa Şampiyonu, Yunasitan’dan Eleni Triantou (GRE 3209) Avrupa İkincisi ve Optimist Milli Takımımızdan Ada Vera Tüfekciler (TUR 1024) Avrupa Üçüncüsü oldu.

Optimist Erkekler kategorisinde Optimist Milli Takımımızdan Cengiz Eren Güvenç (TUR 1440) Avrupa Şampiyonu, İtalya’dan Nicola Di Pilla (ITA 9650) Avrupa İkincisi ve İngiltere’den Agis Christos Angelopoulos (GRE 3074) Avrupa Üçünücüsü oldu.

Takım Klasmanında Optimist Milli Takımımız Avrupa Takım Birincisi, İspanya Takım İkincisi ve İtalya Takım Üçüncüsü oldu.

Vira Haber