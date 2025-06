Atina’da Denizcilik Zirvesi Düzenleniyor

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı (Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy of the Hellenic Republic), Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) ve Yunan Armatörler Birliği (Union of Greek Shipowners-UGS) haziran ayında Atina’da düzenlenecek denizcilik zirvesine ev sahipliği yapacak. “Denizciliğin Geleceğini Şekillendirmek: Küresel Mega-trendleri Yönlendirmek, Riskleri Azaltmak ve Denizcilik Sektörünün Ekonomik Güvenlik ve Refah Sağlamadaki Rolü” temalı Zirve, 11 Haziran’da Atina Konservatuarı’nda gerçekleştirilecek.

Zirvede, içinde bulunduğumuz ve sektörde önemli dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, dünyanın dört bir yanından bakanları, denizcilik, finans, limanlar, lojistik ve enerji alanındaki uzmanları ve ilgili kuruluşlardaki politika düzenleyicileri bir araya getirerek; uluslararası ticaret ve denizcilik değer zincirini etkileyen kritik gündemlerin ele alınması amaçlanıyor.

Zirveyle ayrıca sektör liderlerine, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (International Maritime Organization- IMO) kabul ettiği sera gazı azaltımı konusundaki düzenlemelerin uygulamada nasıl hayata geçirileceğini ve yeni alternatif yakıtların tedarik sürecini hızlandırmak için nasıl bir yol izleneceğini tartışabilecekleri ortak bir platform sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: ICS