Simav'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.15'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,71 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kütahya Valisi Musa Işın, depremden sonra yapılan alan taramasında, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Vira Haber