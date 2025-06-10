TÜRDEF’İN 8. Olağan Genel Kurulu’nda Arif Bostan Yeniden Aday

Türkiye Denizcilik Federasyonu’nun 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00’de İTÜ Denizcilik Fakültesi Suay Umut Konferans Salonu’nda yapılacak.

Üye dernek delegelerinin katılım göstereceği Genel Kurul’da şu anki Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan yeniden aday…

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan yaptığı açıklamada “13 Haziran 2025 Cuma günü yapılacak olan TÜRDEF Genel Kurulu’nda önümüzdeki dönem için yönetim kurulumla yönetime yeniden adayız. Amacımız ise başladığımız işleri tamamlamaktır” dedi.

Arif Bostan başladıkları işlerin neler olduğunu da kısaca öyle özetledi: “Denizcilerin fiili yıpranma hakkı ve yeşil pasaport hakkı için başladığımız ve önemli yol kat ettiğimiz çalışmalarımıza devam edebilmek ve tamamlamak istiyoruz. TÜRDEF olarak DTO bünyesindeki meslek komitesinde 3000 GRT ehliyet yükseltme konularında yaptığımız çalışmaları da sürdürmek önemli önceliklerimiz arasında. Tabii üye derneklerimizin bize getirdikleri sorunlarla ilgili olarak da çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz”.

Kaptan Arif Bostan çevre konusuna da ayrı bir parantez açarak, bütün gemi insanlarını ve denizcileri farklı yönlerden yakından ilgilendiren iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalık oluşturmak amacıyla daha önce yapığımız zirve, sempozyum gibi ekinliklere de yeni dönemde devam edeceklerini vurguladı. Bostan; “Yönetim Kurulumuz ve üye derneklerimizin yönetimleri ile hep birlikte sorunlara çare olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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