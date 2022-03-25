DEÜ Denizcilik Fakültesi’nde “LÖSEV’de Gönüllülük” Semineri Gerçekleştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde, dezavantajlı gruplara yönelik yapılan faaliyetler kapsamında 22 Mart 2022 tarihinde Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonunda “LÖSEV’de Gönüllülük” semineri gerçekleştirildi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğçe Gücüyener tarafından gerçekleştirilen sunumda LÖSEV hakkında genel bilgiler, lösemi hastalığı, gönüllüler ile gerçekleştirilen etkinlikler, yapılması planlanan etkinlikler vb. konularda öğrenciler bilgilendirildi. Sunum sonrasında öğrencilerin sorularına yer verildi ve öğrencilerin destek olabileceği etkinliklerden bahsedildi.

