Liberya Bayrak Sicili, Birleşik Devletler Sahil Güvenlik Tarafından Qualship21’e Dahil Edildi

ABD limanlarına uğrarken belirtilen güvenlik, kalite gereklilikleri ve yönetmeliklerini başarıyla karşılayan gemileri ve bayrak devletlerini tanıyan Prestijli QS21 programına dahil olmayı değerlendiren Liberya Uluslararası Gemi ve Şirket Sicili (LISCR)’nin CEO’su Alfonso Castillero şunları söyledi: "Qualship21 statüsüne layık görüldüğümüz için onur ve gurur duyuyoruz. Bu, denizcilik endüstrisi tarafından kalite ve performansın ölçüldüğü önemli bir metriktir. Paris MOU ve Tokyo MOU tarafından Beyaz Listeye alınmanın yanı sıra, Qualship 21'e eklenmek, mükemmelliğe olan bağlılığımızı ve güvenli ve uyumlu bir filo sağlamak için doğru kişi ve süreçlere yaptığımız yatırımın daha da güçlendirilmesidir."

Denizcilik Operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Reynaldo Garibaldi ayrıca şu yorumu yaptı: ‘’Bu büyük başarı, Dinamik Gözaltı Önleme Programımızı uygulamak ve filo performansımızı v kalitemizi denetlemek için ihtiyaç duyulan teknolojiye, sistemlere ve en önemlisi insanlara yaptığımı büyük yatırımın doğrudan bir sonucudur. Sahip olduğumuz ekip deneyimlidir ve hem denizcilik endüstrisinin hem de liman devleti kontrol görevlilerinin ihtiyaçlarını anlar. Ayrıca, Liberya filosunun AB limanlarına uğrarken mümkün olduğunca uyumlu olmasını sağlamak için bu kadar yakın çalıştığı ve biz yardımcı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği'ne teşekkür etmek istiyorum."

Liberya bayraklı filonun sahiplerine teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Castillero, “Güvenlik ve kaliteye olan bağlılıkları bizimkilerle örtüşüyor ve biz onlarsız bunu başaramazdık. Halihazırdaki 5000'den fazla gemi ve 200 milyon gros tonaj üzerinde olan filomuz ile birlikte bu son üç yılda Sicilimiz inanılmaz bir büyüme kat etti. Bu süre zarfında, liman durumu kontrol performansımız giderek daha iyi hale geldi. Bu son sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik denetlemelerinde diğer tüm bayraklara nazaran çok daha az tutuklanma ile daha yüksek bir performans gösterdik. QS21'e hak kazanmak için bayrak idarelerinin üç yıllık Liman Devleti Kontrolü (PSC) alıkoyma oranının %1.00'den az olması ve son üç yılda 10'dan fazla PSC sınavı ile kredilendirilmesi gerekir. QS21 statüsü, ABD'yi ziyaret eden gemilere avantajlar getiriyor. Liberya Sicili, gemilerin ve mürettebatın güvenliği ile birlikte mal sahiplerine en yüksek seviyede duyarlı ve yenilikçi hizmeti birleştiren köklü bir performans geçmişine sahiptir. Ayrıca, gemicilik endüstrisi ve deniz çevresinin güvenlik ve etkinliğini korumak ve sürdürmek için tasarlanmış uluslararası düzenlemeleri desteklemesinden ötürü hak edilmiş bir üne sahiptir.

Vira Haber