DEU’da Türkiye için Lojistik Stratejileri Konferansı

26 Nisan 2019 Cuma günü saat 10:30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta akademi, özel sektör ve tiyatro gibi farklı dallardan gelen birbirinden değerli konuşmacılar, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri hakkındaki görüşlerini paylaşarak öğrencileri ve katılımcıları çağımızın yetkinlik gerekleri konusunda aydınlattı. Konferansın moderatörlüğünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Sigalı gerçekleştirdi.

Konferansın İlk konuşmacısı olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey, çalışma alanı olan matematikten yola çıkarak etkileyici bir sunumla ‘Tasarım Odaklı Düşünmeyi’ anlattı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ise konuyu iletişim yönünden ele alarak sunumuyla ‘Yeni Nesil İletişim’ konusuna ışık tuttu. Teknoloji Yatırımcısı Murat Ihlamur, ‘Dijital Yetkinlik’leri örneklerle açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan Aydın Sigalı ‘Yaratıcılık, Teknoloji ve İnsan’ üzerine düşüncelerini tiyatrodan esinlenerek çeşitli örneklerle paylaştı.

Hem öğrenciler hem diğer dinleyiciler tarafından ilgi gösterilen etkinlik oldukça verimli geçti. Konferansın sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi.

Vira Haber