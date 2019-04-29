Sirena Marina’da tansiyon yüksek

Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olarak kendi alanında ülke lideri olan ve üretimini Orhangazi’deki fabrikasında yapan Sirena Marine’nin çalışanlar mesai çıkışında servis eylemi yaptı.

Toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiği Sirena Marine’de işçilerin protestosuna neden olay akşam saatinde ortaya çıktı. 11 yıldır fabrikada çalışan Müjdat Sarman’a mesai bitiminden önce iş akdinin sona erdirildiği bildirildi. Sarman’ın çıkarılışı, kendisiyle birlikte Dok Gemi- İş Sendikası’na bağlı 570 çalışanın bulunduğu Sirena Marine’de dalga dalga yayıldı. Çalışanlar mesai bitiminde fabrika önünde bekleyen servislere binmeyi reddetti. Müjdat Sarman’ın işten çıkarılmasının haklı nedeni olmadığını ve çıkışındaki tek sebebin sendikal faaliyetler olduğunu savunan işçiler, servis araçlarının fabrika önünden ayrılmasının ardından kendi imkanları ile evlerine gitti. Servis eylemi yapan çalışanlar, Müjdat Sarman’ın yanında duracaklarına vurgu yaptı.

ARABULUCULUK SÜRECİ BİTİYOR

Sirena Marine ile Dok Gemi-İş Sendikası arasında bir süredir toplu iş sözleme süreci yaşanıyor. Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken, arabuluculuk sürecinin de 2 Mayıs’ta sona ereceği bildirildi. Eğer bu süreçte de görüşmelerden olumlu sonuç alınamazsa grev sürecine girilecek.

Kaynak: Tuna Gazetesi

Vira Haber