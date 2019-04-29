Çalınan tekne Gündoğan açıklarında bulundu

İhbar sonrası belirtilen bölgeye giden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir kontrol botu ve bin sahil güvenlik botu teknede yaptığı incelemede düzensiz göçmenlere rastlamadı.

Tekne ismi ile yapılan araştırmada ise teknenin 27 Nisan'da Torba limanından çalındığı tespit edildi. Yunanistan bayraklı 'Tanyel' isimli tekne adali işlemlerin yapılması amacıyla Yalıkavak Limanına çekildi.

Vira Haber