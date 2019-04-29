Ortaköy, Ziya Kalkavan MTAL denizcilerindir!

Türkiye Cumhuriyetinin ilk denizcilik okulu olan ve 1927’den beri denizcilik eğitimi veren kurum Ortaköy’ün mezunları 28 Nisan Pazar günü Geleneksel Balık Günü’nde bir araya geldi.

Ortaköy Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ortak olarak düzenlenen Geleneksel Balık Günü büyük bir coşku ile gerçekleşti. Yoğun ilgi gösterilen etkinliğe mezunların yanı sıra İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Bandırma Liman Başkanı Kürşad Ayyıldız, Şile Liman Başkanı Mustafa Öztürk, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı temsilcileri, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros da etkinliğe katıldı. Sivil toplum dernekleri de Ortaköylüleri yalnız bırakmadı. Tüm-Der Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Korkmaz, Deniz Kültür Derneği Başkan Yardımcısı , Deniz Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Olcay, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Aytuğ, , Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Arif Bostan, İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Temur ve ulusal basın temsilcileri de katılım sağlayanlar arasındaydı. Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski ve yeni yöneticileriyle öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi de hazır bulundu.

Gündemde okulun isminin İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesi ve 92 yıldır Türk denizciliğine ev sahipliği yapan Taş Mektep Ortaköy’ün denizcilik harici bölümlerde de eğitim verecek olması vardı. Mezunlar Derneği Başkanı Emrah Demir tarafından camianın beklentileri sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Buna göre kurulan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adında “Ziya Kalkavan” isminin veya “Denizcilik” ibaresinin bulunması ve okulun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk denizcilik okulu olması sebebi ile denizcilik esaslarında eğitime devam etmesi gerektiği konularına vurgu yapılarak Deniz Ticaret Odası desteğinin önemine dikkat çekildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLE ÖZEL OLARAK GÖRÜŞÜLECEK

DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise Ortaköy’ün mezunu olması sebebi ile bu çatı altında bulunmanın kendisi için özel bir anlamı olduğunu dile getirerek heyecanını mezunlarla paylaştı. Burada bulunmanın benim için çok özel bir anlamı var diyen DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, bu okulun bir mezunu olduğuna vurgu yaptı. Çakır “Bu okulun, bu avlunun her bir metrekaresinde yaşanmışlıklarımız mevcut. Bu nedenle sizlerin arasında olmak benim için çok değerli. Geçmişi yad etmiş oldum bu nedenle bu fırsatı bana verdiğiniz için sizlere okul yönetimine ve ODEMED’e en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

Salih Zeki Çakır’ın ardından söz alan DTO Başkanı Tamer Kıran, okulla ilgili son gelişmeyi rastlantı eseri basından öğrendiklerini, o günden bu yana mezunların ve camianın kabul edeceği doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini, yakın zamanda Milli Eğitim Bakanı ile özel olarak görüşüleceği bilgisini paylaştı ve 1927’den beri denizcilik eğitimi verilen kurumun denizcilik özelliğinin kaybolmaması, Ziya Kalkavan isminin kaldırılmaması yönünde iki net talepte bulunacaklarını iletti.

Karşılama töreni sonrası okul öğrencileri Ortaköy Marşını ve Ortaköy Denizci Andı’nı okudu. Gemini Denizcilik Armatörü Ahmet Levent Horasanlı'ya uygulamalı eğitime destek olarak Gemi Makinaları İşletme bölümüne jeneratör bağışından dolayı okul idaresi ve mezunlar derneği tarafından plaket takdim edildi. XVI. Geleneksel Balık Günü’ne vermiş oldukları destek sebebi ile sponsorlar Vento Denizcilik, Hicri Ercili Denizcilik, Alize Denizcilik, Gn Group, Delmar Safety, Zeymarine ve Deniz Ticaret Odası’na teşekkür plaketleri takdim edildi.

Mezuniyetlerinin 25. yılları olması sebebi ile 1994 mezunlarına gümüş yılı plaketleri verildi. Tüm mezunlar adına 1985 güverte bölümü mezunu Borealis Denizcilik Genel Müdürü Kaptan Osman Levent Karsan, 1990 güverte bölümü mezunu Armona Denizcilik Genel Müdürü Kaptan Semih Falay, 1991 gemi makineleri mezunu Vento Denizcilik Armatörü Başmühendis Teoman Mustafa Akyol konuşma yaptılar.

“ÖNÜMÜZDE BÜYÜK FIRSATLAR VAR”

1985 güverte bölümü mezunu Borealis Denizcilik Genel Müdürü Kaptan Osman Levent Karsan yaptığı konuşmada; oldukça heyecanlı olduğuna vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Yılların ne kadar çabuk geçtiğine tanıklık etmenin heyecanını yaşıyorum. Dünya denizcilik sektöründe Türk mürettebatının yerine değinmek istiyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki kayda değer bir yerimiz yok. Ülkemizde işsizlikte eğitim oranı yüzde 25’ken, ülkelerarası ticaret gelişirken, ülkeler arası ticarette denizciliğin payı artarken uzanıp alabileceğimiz bir fırsat bizi bekliyor”. Denizcilik sektöründe gemilerde çalışanların maaşları ile ilgili de bilgi veren Karsan; “Okulumuz gibi okullardan mezun olanların sayısı artsa İngilizceye hakim, işinde yetkin personel yetiştirilebilse büyük fırsatlar önümüzde durmakta” dedi.

“ÖNCE MESLEĞİMİZİ SEÇTİK, SONRA SEVMEK ZORUNDA KALDIK”

1990 güverte bölümü mezunu Armona Denizcilik Genel Müdürü Kaptan Semih Falay da konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: “Burada sizlere hitap etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Bu okul sayesinde burada bu konuşmayı yapabiliyorum. Bizler önce mesleğimizi seçtik, sonra sevmek zorunda kaldık. Sevdiğimiz için de bugüne kadar devam ettik. Kariyerlerimizde belli yerlere geldik. Birçok arkadaşım denizcilik sektöründe çok iyi yerlerde çalışıyorlar. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Ben bu okulu bitirdim ve herhangi bir üniversite eğitimi almadım. Buna rağmen uzakyol kaptan yeterliliğim var. Çok iyi bir kimyasal tanker şirketinin genel müdürü olarak çalışmaktayım. Bu bu okul sayesinde oldu. Benim için önemli konulardan biri de bu okulun dört sene olması ayrıca bir de İngilizce hazırlık okumamızdı. Şu anda İngilizce hazırlık yok. Bizim gemilerde çalıştırdığımız arkadaşlarımızda yaşadığımız sıkıntıların en büyüğü lisan sorunu. İngilizceyi düzgün konuşmak çok büyük avantaj”. Semih Falay kendilerini yetiştiren öğretmenlerine ve kendilerinden önce mezun olan abilerine de ayrı ayrı teşekkür etti ve “Ortaköy yaşasın, yaşasın Ortaköy” diyerek sözlerini noktaladı.

“ORTAKÖY, DENİZCİ YETİŞTİRMEYE DEVAM ETMELİDİR”

Konuşmasına öncelikle şahsınızda sizlere ve tüm eğitim gönüllüsü öğretmenlere teşekkür ederek başlayan 1991 gemi makineleri mezunu Vento Denizcilik Genel Müdürü Teoman Mustafa Akyol, katılımcılara hitaben “ Bu güzel ve anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz” dedi. Akyol; “Sevgili kardeşlerim ve abilerim bu güzel buluşmaya hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızı sağlayan yeni ve eski nesil arasındaki köprüyü oluşturmakta tüm emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu. Teoman Akyol sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişten günümüze ilerlemiş olduğumuz bu yolda nice mezunlar vermiş olan bu güzide okul kurulduğu ilk günden itibaren; taşıdığımız her rolde, hiçbir ödül beklemeden ‘doğruyu’ araştırmayı, daha da önemlisi ‘doğruyu’ kovalamayı bir yaşam biçimi haline getirmeyi bizlere kazandırmıştır. Görüş, anlayış ve sezgiler ancak doğruların irdelenmesi ile olgunlaşır ve gelişir. Hep doğruları kovalayan, geleceğe kararlı ve güvenli adımlar atan, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan denizciler olarak ülkemize üstün hizmetler verdiğimizi, bundan sonra da mezun olacak kardeşlerimin de bu yolda ilerlemelerini ümit ve arzu ediyorum”.

Akyol; Ortaköy Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olmanın gururunu bugüne kadar taşıdığını ve bundan sonra da taşıyacağını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: “Bu bağlamda 92 yıldır denizci yetiştiren okulumuz Ortaköy, denizci yetiştirmeye devam etmelidir. ‘Yaşasın Ortaköy, Ortaköy yaşasın.’ Unutmayalım ki yaşam paylaşınca güzeldir. Paylaşılan her şey bazen bir ses olur kuşaktan kuşağa geçer, bazen bir güç olur hepimizi çepeçevre sarar, bazen bir sevgi olur ömür boyu sürüp gider, bazen de ayrılık olur ama asla veda olmaz”.

Yeni mezunlar adına 2017 güverte mezunu Berkay Bayram’ın yapmış olduğu konuşmanın ardından canlı müzik eşliğinde yemek servisiyle devam eden gün hasret giderme ve toplu fotoğraf çekimleri ile noktalandı.

Türk Ticaret-i Bahriyesinin sembolü Ortaköy, Ziya Kalkavan MTAL Denizcilerindir!

İstanbul Ortaköy’de bulunan Denizcilerin sembol eğitim kurumu Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ( MTAL), İTÜ MTAL’ne dönüştürülerek eğitim programına denizcilik harici bölümlerin eklemesi, başta okulun eski mezunları, okulun şimdiki öğrencileri ve denizciliğe gönül vermiş sektör temsilcilerinin tepkisini çekti.

3 Nisan’da açıklanan “Sınavla Öğrenci Alan Okullar Kılavuzu”nda Ziya Kalkavan MTAL’nin yer almaması 92 yıldır denizcilik eğitimi verilen okulun denizcilik esaslarında devamı yönünde endişelere neden oldu.

9 Ocak 2019 tarihinde İ.T.Ü. ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Ziya Kalkavan MTAL bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Denizcilik alanlarında eğitim verecek İ.T.Ü. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kurulmasına karar verilmişti. Fakat imzalanan protokol çerçevesi dışına çıkılarak, yayınlanan kılavuzda Ziya Kalkavan MTAL’nin isminin olmayışı camiada tepkiyle karşılandı.

Önümüzdeki seneden itibaren Ziya Kalkavan MTAL’nin öğrenci almayacağı anlamına gelen bu gelişme neticesinde, denizcilik alanı bölümlerinin İ.T.Ü. MTAL bünyesinde devam edeceği ön görülse de, açılacak bölümlerin henüz belirlenmemiş olması kafalarda soru işareti oluşturdu.

İ.T.Ü. Rektörlüğünün sektöre yapmış olduğu sözlü açıklamalarda ise Ziya Kalkavan bünyesinde yer alan Güverte (Gemi İşletme), Gemi Makineleri İşletme ve Gemi Elektroniği & Haberleşme bölümlerinin, protokolün diğer bölümleri ile birlikte 20’şer kontenjanla eğitime devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu son girişimi Ortaköy’ü, yani Ziya Kalkavan MTAL’ni denizcilik sektörünün ilk gündem maddelerinden biri haline getirdi. Okulun 1927’den beri denizcilik eğitimi veren ve bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü sivil denizcilik okulu olması hasebiyle, denizcilik harici bölümlerin okul bünyesinde olmaması gerektiği tüm sektörün ortak paydada birleştiği bir görüş haline geldi.

Orta öğretim kurumu olarak denizcilik eğitiminde belli bir marka haline gelmiş olan lisede, bu yeni düzenlemelerin okulun denizcilik özelinde zarar görmesine sebep olacağı endişesi taşıyan sektör temsilcileri ve mezunlar, göreve geldiğinden beri dikkat çeken olumlu projelere imza atan Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk ve ekibinin bu hassas konuda sektörün görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini savunmaktalar. Türk denizciliği için sembol bir okul haline dönüşmüş kurumun yeni isminde Ziya Kalkavan veya denizcilik ibaresi olmamasını kaygı ile karşılamaktalar.

Vira Haber