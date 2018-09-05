Dev bir yumurtayı andıran tekne ev

Sanatçı Stephen Turner’ın bir yıl boyunca hayatını geçirdiği yumurta görüntüsündeki bu yaşam alanı, eşsiz tasarımı ve hikayesiyle akıllarda yer ediyor. Bu değişik tasarım İngiltere’deki Beaulieu Nehri’nde bulunuyor. Genellikle yat limanında halatlarla sabitlenen Mobile Aquatic Pod eşsiz dizaynıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Sanat İçin Mobile Aquatic Pod

Sanatçı Stephen Turner tarafından tasarlanan bu yapı, PAD stüdyo ve SPUD grup iş ortaklığıyla 2013 yılında hayata geçirilmiş. Tekneyle taşınan bir kurulum olması amaçlanırken yumurta şeklinde içerisinde hem çalışma hem de yaşam alanı bulunan minimal bir tasarım olarak son halini almış. Turner yıl boyu Mobile Aquatic Pod’u ev olarak kullanıyor ve sanatçı, bu deneyimini bir tür performans sanatı olarak belgeliyor. İçerisinde temel duş ve yemek için pişirme cihazlarının yanı sıra dinlenmek için bir hamak, çalışmak için de küçük bir masa bulunuyor.

Doğayla İç içe

Turner istediği zaman Mobile Aquatic Pod’u halatla sabitleyip karaya çıkarak yaptığı araştırmanın bir parçası olarak nehrin çevresindeki alandan bitki örnekleri topluyor ve yıl boyunca evi olan Mobile Aquatic Pod’a geri dönüyor. Sene boyunca doğanın her halini en yakından gören Turner, yat limanında sabit kaldığında bu değişik yaşam alanı ve performans sanatı için yaptığı çalışmalarla görenlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca küçük pencerelere sahip bu ahşap yumurtada gece gündüz su sesi eşliğinde doğayı izlemek mümkün. Özellikle hamağın üzerinde bulunan pencere sayesinde Turner yıldızları izleyerek dinlenebiliyor. Bu eşsiz deneyimi bir tasarım harikasının içerisinde yaşaması da belgelerine ekleyebileceği güzel bir ayrıntı tabi.

Gün Geçtikçe Değişiyor

Bu ustalıkla yapılmış ahşaptan yapı nehir suyunun ve yağmurun yıkaması sayesinde içinde bulunduğu nehrin ve çevresinin görsel temasıyla bütünleşiyor. Turner bu tasarımı hayata geçirirken 365 gün boyunca değişen hava koşullarının etkisini bu yumurta üzerinde ortaya çıkararak bir takvim oluşturmak ve karaya gelmek istediğini söylüyor.

Sanatçı, bu istekle yola çıkarak hiçbir şeyin sonsuza kadar olmadığını ve değişimin anlaşılması, doğal karşılanması insanlığın doğayla sürdürülebilir ilişkisinin bir parçası olduğunu fikrini vurguluyor. Hem bu fikirle yola çıkılan bu değişik deneyimle hem de tasarımın minimal yaşamı destekleyen ve doğayla bütünleşen yapısıyla Mobile Aquatic Pod bu eşsiz hikayenin baş kahramanı oluyor.

Vira Haber