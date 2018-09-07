Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali başlıyor

10-11-12 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen ‘‘XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’nde’’, ilçenin her köşesine yayılan etkinlikler gerçekleştirilecek. Yunanistan ve Makedonya’dan katılacak misafirlerin de yer aldığı; paneller, sergiler, söyleşiler ve muhteşem konserlerden oluşan Festival, 2018 Yaz Sezonu için muhteşem bir final olacak.

Tüm Foçalıları ve Foça dostlarını XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’ne davet eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Festivalimiz, yine dolu dolu etkinliklerle, keyif dolu anlar yaşatacak. 11 Eylül Foça’mızın Kurtuluş Günü, Festival coşkumuzu bir kat daha arttıracak. Festivalimiz kapsamında, kültürün, sanatın ve eğlencenin harmanlanmadığı birçok etkinliği halkımızla buluşturacak olmanın heyecanına yaşıyoruz’’ dedi.

Açılış Konseri “Ezginin Günlüğü”nden…

Festivali açılış konserinde, 10 Eylül Pazartesi günü “Ezginin Günlüğü” sahne alacak. Efsanevi grubun konseri, Foça Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 21.00’de başlayacak. Yanı sıra, Yeni Foça’da; Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.

Kurtuluş Günü “Buray” ile kutlanacak…

Çok sevilen pop müzik yıldızı “Buray” 11 Eylül Salı Günü Foça Demokrasi Meydanı’nda konser verecek. Konserin başlama saati 22.00.

Konserler öncesinde Hakan Doğanay… Foça’daki konserler öncesinde Şovmen Hakan Doğanay ve ekibi gösteri sunacaklar.

Final gününde 2 harika konser

Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası, Klasik Müzik Bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini Türk Müziği ve Roman ezgileriyle buluşturacak. Demokrasi Meydanı’ndaki konser, saat 21.00’de başlayacak. Aynı anlarda, Yeni Foça “Grup Zımba” ile coşacak. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’ndaki konserin başlama saati 21.00.

Vira Haber