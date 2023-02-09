Dev Cruise Gemisi Depremzedeler İçin İskenderun'a Geliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk turizm sektörü harekete geçti.

8 bin kişilik cruise gemisi geliyor

Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, depremde evsiz kalan insanların yaz sezonuna kadar ücretsiz olarak kullanabilmeleri için, 8 bin kişi kapasiteli yolcu gemisini izinlerin tamamlanmasına müteakip, İskenderun Limanı'na göndereceğini açıkladı.

