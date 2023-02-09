İMEAK DTO'nun İkinci Yardım TIR’ı İskenderun’a Gidiyor

Kahramanmaraş ve çevre illerde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından bölge halkının yaralarını sarmak için seferber olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın İkinci Yardım TIR’ı, Hatay İskenderun’a yola çıktı.

Deniz Ticaret Odamızca, çatı örgütümüz TOBB ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında satın alınan ve temin edilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu, taşınabilir şarj cihazları (powerbank), kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, temizlik ürünlerinden oluşan malzemeleri taşıyan TIR, bugün öğle saatlerinde İskenderun’a hareket etti. Malzemeler, İskenderun Kaymakamlığı AFAD yetkililerine teslim edilecek.

Bu arada, Odamız, üyelerimizin deprem bölgesine yönelik yardımlarını organize etmek üzere oluşturduğu “Ritim Sokak. No:33, 34935 Sultanbeyli/İstanbul” adresindeki “Denizcilik Sektörü Afet Lojistik Merkezi’’nde yardımları kabul etmeye devam ediyor.

Odamız, dün (7 Şubat 2023 Salı günü) deprem bölgelerine yardım çalışmaları kapsamında içinde elektrikli soba, uyku tulumu, battaniye, polar hırka, bere ve çorap bulunan bir TIR’ı Kahramanmaraş’a göndermişti.

Deniz Ticaret Odası kamu kurumlarıyla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara destek vermeye devam edecek.