Polisan Holding Kurtarma Ekibiyle Hatay'da

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen depremler sonrası iş dünyası seferber oldu ve oluşturduğu ekiplerle, resmi makamların arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Valilik izni ile Hatay’da çalışmalara katılan Polisan Holding’in iştiraklerinden Poliport arama kurtarma ekibi, sahada birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyor.

Sertifikalı uzman arama kurtarma ekibi, 7 Şubat’tan beridir Hatay’da görev yapıyor. Poliport kurtarma ekibi, enkaz altında kalan dört çocuğu çöken bir binadan dün canlı olarak çıkardı.

