Transfighter Ro-Ro Gemisi Afet Bölgesine Gidiyor
Anadoluport 'Transfighter' isimli Ro-Ro gemiyi afet bölgesine yardım malzemesi götürmek üzere tahsis etti.
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Transfighter isimli Ro-Ro Anadoluport Liman Tesisimizden hareketle afet bölgesine yardım malzemesi götürmek üzere tahsis edilmiştir. Bugün (09.02.2023) akşamüstü saatlerinde yük kabulüne başlaması planlanmaktadır. Aksaklık yaşanmaması adına iletişim detayları teyitleşmeden araç sevk edilmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Anadoluport
Nabi Erberk
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Etiketler : anadoluport, Transfighter ro-ro gemisi, yardım
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