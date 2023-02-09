LimakPort İskenderun'daki Yangın İle İlgili Açıklama Yaptı

Şirketten yapılan açıklamada, İskenderun Limanı'nda 3-4 rıhtımlarının ortasındaki konteynerların depremin etkisi ile alev aldığı anımsatılarak, şu bilgiler verildi:

"Bu yangınla mücadelede çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu, belediyeler ve özel sektör şirketleri, uçak, helikopter, itfaiye aracı, römorkör ve çeşitli araç destekleri ile destek verdi. Ayrıca 12 ton su ve köpük kapasiteli bir uçak Rusya'dan limana getirildi. Yanan maddeler içinde pvc gibi kimyasal içeriğe sahip malzemeler de olması sebebi ile söndürülmesi uzun sürmektedir. Ancak geldiğimiz noktada, yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına da başlanmıştır. Yangın bölgesinde hala koyu renkli duman çıkışı gözlemlenmektedir; ancak yangının sıçrama ya da büyüme ihtimali kalmadığı öngörülmektedir.

Yangın başladığı anda ekip arkadaşlarımızın ve ilgili resmi kurumların hızla aldığı önlemler sayesinde liman operasyonu için kritik makine ve ekipmanın yangından önemli bir hasar görmesi engellenmiştir. Özellikle belirtmek isteriz ki bu yangın sonucu İskenderun Limanı’nın kullanımını engelleyecek yapısal herhangi bir hasar da oluşmamıştır. Bir yandan yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, bir yandan da deprem bölgesinde depremden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık."

Açıklamada Limak Holding'in, merkezinde kurulan kriz masası ile koordine bir şekilde, tüm imkanlarını bölge halkı ve liman çalışanları için seferber ettiği bildirilerek, "Tüm ülkemize yaşanan deprem felaketi nedeniyle vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun." ifadeleri yer aldı.