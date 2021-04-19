Dev Gemi Bodrum’a Geldi

Hırvatistan’ın Rijeka Limanı’ndan gelen 227 metre uzunluğunda 34 metre genişliğindeki 980 yolcu kapasiteli Viking Orion isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port’un iskelesine demir attı.

Bodrum’da 12 gün boyunca kalacağı bildirilen gemiden 20 personelin ayrılacağı, 300’e yakın yeni yabancı personelin alınacağı kaydedildi.

Gemiye alınacak yeni personellerin, corona virüsü tedbirleri kapsamında farklı günlerde ve gruplar halinde alınacağı öğrenildi.

Viking Orion isimli kruvaziyer gemisinin personelin görev başlaması ve 123 tonluk yakıt ikmalinin ardından Cebelitarık’a gitmek üzere gitmek üzere Bodrum’dan ayrılacağı öğrenildi.

Vira Haber