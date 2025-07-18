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Dev Gemi Bodrum’a İlk Kez Geldi

Dev Gemi Bodrum’a İlk Kez Geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Norwegian Viva adlı yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcu getirdi.

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Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva, sabah saatlerinde Yuanistan’ın Santorini Limanı’ndan Bodrum’a geldi. 2023 yılında İtalya’da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek.
Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor.

Vira Haber


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