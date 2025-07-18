İDO 1. Yalova Koşusu İçin Hazırlıklar Tamam Heyecan Dorukta

İDO 1. Yalova Koşusu’na sadece bir gün kala, heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Profesyonel sporcuların yoğun ilgi gösterdiği koşu birbirinden heyecanlı anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Gerek sporcuların yoğun katılımı gerekse organizasyonun profesyonel yaklaşımı, katılımcılarda büyük bir beklenti yaratmış durumda. Yalova’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek bu koşu hem spor tutkunlarına hem de bölge halkına unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Türkiye’nin denizcilik sektöründeki öncü markası İDO, Yalova Kent Oyunları’na ana sponsor olarak destek verdi. Spora ve sporculara verdiği önemle dikkat çeken İDO, festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan koşuyu kendi adıyla taçlandırdı. Bu özel etkinlik, İDO 1. Yalova Koşusu adıyla 20 Temmuz Pazar sabahı gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) teknik desteği ve Winner Sport Organizasyonu ile gerçekleşecek İDO 1. Yalova Koşusu sabah 9.00’da Yalova’nın önemli simgelerinden biri olan Yürüyen Köşk Gezi Parkuru, Yalova Sahil Hattı’nda gerçekleşecek. Birçok farklı kategoride gerçekleşecek koşu gün boyu sürecek. Orhan Güner direktörlüğünde başlayacak yarışlara son kayıt tarihi: 18.07.2025 saat 17:00.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, sağladıkları destek ve düzenlenecek koşu hakkındaki heyecanını şu şekilde ifade etti: ‘’İDO, bu yılı değişim ve dönüşüm yılı olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, kısa süre içinde pek çok değerli etkinliğe imza attı. Çevreye yönelik adımlardan engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlere, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinden genişlettiğimiz rotalarla turizme yönelik çalışmalarımıza kadar; sanata olan değerimizle sanatı desteklemekten başlayarak spor ve sporcuya olan desteğimizle toplumun her kesimine dokunmayı hedefliyoruz.’’

BİRİNCİYE 10 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Deniz taşımacılığında üstlendikleri önemli rolü vurgulayan Orhan, İDO’nun geniş bir alanda etkili bir şekilde faaliyet gösterdiğini, güçlü filosu, çeşitli hizmet seçenekleri, çevre dostu uygulamaları ve topluma yönelik duyarlılık projeleriyle öne çıktığını ifade etti. Ayrıca, İDO’nun İDOSTUM projesi kapsamında hayvan dostları için de çeşitli uygulamalar sunduğunu vurguladı.

Spor ve sağlıklı yaşamı teşvik ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Orhan, bu yıl ilk kez Yalova’da gerçekleştirilecek olan İDO 1. Yalova Koşusuna tüm spor severleri, sporcuları ve sağlıklı bir yaşam arzulayan herkesi davet etti.

FARKLI KATEGORİLERDE YARIŞLAR TÜM GÜN SÜRECEK

Etkinlik sonunda düzenlenecek madalya töreninde, İDO genel klasmanda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara para ödülü verirken, her kategorinin ilk üç derecesine de madalya takdim edecek. Pek çok sürprizin yer alacağı organizasyonda, yarışmacılara çeşitli ikramlar sunulacak. Yarışmacıların sağlıklarını ön planda tutan İDO, etkinlik alanında olası sağlık sorunlarına karşı ambulans ve sağlık ekibini hazır bulunduracak. Ayrıca parkur güvenliği emniyet ekipleri ve gönüllüler tarafından sağlanacak.

29 Haziran’da Masa Tenisi Turnuvası ile başlayan Yalova Kent Oyunları, pek çok spor dalına ev sahipliği yapacak. Satranç, plaj voleybolu, plaj futbolu ve basketbol gibi farklı branşlarda etkinliklerin yer alacağı oyunlar, spor severleri bir araya getirecek. Program, Bilek Güreşi Turnuvası ile sona erecek.

Yalova Kent Oyunları Etkinlik Takvimi:

İDO Yalova Birinci Koşusu: 20 TEMMUZ 2025 / CUMARTESİ / 09:00

Tenis Turnuvası: 21 TEMMUZ 2025 / PAZARTESİ / 10:00

Plaj Voleybolu: 25 TEMMUZ 2025 / CUMA / 10:00

Plaj Futbolu: 25 TEMMUZ 2025 / CUMA / 10:00

Basketbol 3x3: 2 AĞUSTOS 2025 / CUMARTESİ / 14:00

Özel Çocuklar Eğlence Parkuru: 10 AĞUSTOS 2025 / PAZAR / 10:00

Bilek Güreşi: 12 AĞUSTOS-13 AĞUSTOS