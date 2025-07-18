Ordu'da Denizde 1,5 Metre Çapında Mayın Benzeri Cisim Bulundu

Cismin fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dalış faaliyetleri dururken, Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri bölgede inceleme yapacak.

İlçenin Sülüburnu mevkisinde, Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağında denize giren dalgıçlar, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta ve 8 metre derinlikte, 1,5 metre çapında mayın olduğu değerlendirilen bir cisim buldu. Yetkililer ile yapılan görüşmelerin ardından cismin patlamış bir mayın olduğu ancak fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bölgede güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine geçici olarak ara verildi.

1,5 metre çapında, 8 metre derinlikte

Sualtında cismi gören ve görüntülerini kayda alan dalış eğitmeni Hakan Güney, "Perşembe ilçesine bağlı Sülüburnu mevkisinde, Yason Burnu Adası'nın 700 metre batısında bulunan bir koydayız. Biz bu yıl su altı dalış ve eğitimlerimizi burada yapıyoruz. Burada dalış yaparken karşımıza bir cisim çıktı. Bunun patlamış bir mayın olduğunu ancak fünyelerinin sağlam olabileceğini öngördük. Ortalama 1,5 metre büyüklüğünde ve 7-8 metre derinlikte. Görüntülerimizi Bodrum Sualtı Müzesi'ndeki arkeolojik arkadaşlara ilettik. Onlar bu cismin arkeolojik bir tarihi olmadığını fakat askeri bir mühimmat olabileceğini söylediler" dedi.

SAS ekipleri inceleme yapacak, dalış ve yüzme faaliyeti geçici olarak durduruldu

Yapılan görüşmeler sonrasında bölgede SAS ekiplerinin incelemelerde bulunacağını kaydeden Güney, "Yetkililer ile irtibata geçtik ve sonuç olarak İstanbul'dan Su Altı Savunma (SAS) ekipleri gelecek ve bölgede inceleme yapacak. Şu anda o bölgeye herhangi bir dalış gerçekleştirmiyoruz ve askeri personelin gelmesini bekliyoruz. İnfilak edilecekse infilak edilecek, gerek görünmüyor ise dalış turizmimize katkı olan bir nesne olarak burada kalacak" şeklinde konuştu.

Vira Haber