Dev İstiridye Batangas'ta Görüntülendi
Filipinler'de ender bulunan deniz canlısı türü olan Dev İstiridye Batangas'ta görüntülendi
A+A-
Asya Pasifik'te maksimum 100 yıla kadar yaşadığı bilinen nadir deniz canlısı türü olan Dev İstiridye, Filipinler'in Batangas eyaleti kıyılarında bir deniz koruma alanında yetkili dalgıçlar tarafından görüntülendi.
Vira Haber
Bu haber toplam 446 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.