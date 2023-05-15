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Dev İstiridye Batangas'ta Görüntülendi

Dev İstiridye Batangas'ta Görüntülendi

Filipinler'de ender bulunan deniz canlısı türü olan Dev İstiridye Batangas'ta görüntülendi

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Asya Pasifik'te maksimum 100 yıla kadar yaşadığı bilinen nadir deniz canlısı türü olan Dev İstiridye, Filipinler'in Batangas eyaleti kıyılarında bir deniz koruma alanında yetkili dalgıçlar tarafından görüntülendi.

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Vira Haber

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