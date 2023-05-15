İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kaybolan Sörfçüye Köpek Balığı mı Saldırdı?
Kaybolan Sörfçüye Köpek Balığı mı Saldırdı?

Kaybolan Sörfçüye Köpek Balığı mı Saldırdı?

Avustralya’da kaybolan sörfçünün köpekbalığı saldırısında öldüğü konuşuluyor.

A+A-

Avustralya'nın güneyindeki Eyre Yarımadası'nda yer alan Walkers Rock Beach'te kaybolan 46 yaşındaki sörfçü Simon Baccanello'nun, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Polis yetkilileri, Baccanello'yu arama-kurtarma çalışmaları sırasında, sporcunun kıyafetinin ve sörf tahtasının parçalarına ulaştıklarını bildirdi.

Yetkililer, bulunan sörf tahtasında köpekbalığına ait diş izlerinin olduğunu belirtti.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada da "Walkers Rock Beach'te köpekbalığı saldırısı sonucu bir kişinin öldüğü değerlendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Sörfçü Baccanello için arama çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 433 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.