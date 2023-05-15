Kuşadası'na Kruvaziyer Akını

Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programlarına katılmayan turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Vira Haber