Batan Fırkateynin Komutanı Suçlu Bulundu
Karara göre Norveç donanmasından 2018'de bir petrol tankeriyle çarpışması sonucu batan fırkateynin komutanı, ihmalden suçlu bulundu.
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Irishexaminer’ın haberine göre, batan fırkateyn KNM Helge Ingstad'ın komutanı, Norveç’in Hordaland bölge mahkemesince "dikkatsizce seyrüsefer yaparak ihmalde bulunduğu" gerekçesiyle 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Fırkateynin komutanı, hatalarını kabul ettiğini fakat ceza verilmesini reddettiğini belirterek kazada, gemisiyle çarpışan tankerin ve bölgedeki deniz trafik merkezinin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
Komutanın avukatı, Norveç Haber Ajansına (NTB) yaptığı açıklamada, müvekkilinin söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Vira Haber
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