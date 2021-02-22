Dev Konteyner Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Liberya bandıralı "MSC Viviana" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Liberya bandıralı "MSC Viviana" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na gitmek üzere Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkan 399 metre uzunluğunda ve 187 bin 587 groston ağırlığındaki gemi, boğaz geçişini tamamladı.
Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.
Vira Haber
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Etiketler : msc, konteyner gemisi, çanakkale boğazı
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