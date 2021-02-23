“Kurtuluş Gemisi” İçin Anma Etkinliği

1942 yılında insani yardım malzemesi taşırken Marmara Adası açıklarında batan “Kurtuluş Gemisi”, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Marmara Adalar Belediyesi işbirliğiyle anılacak.

“Kurtuluş GemisiYükü İnsanlık Anma Etkinliği” isimli anma programı 23 Şubat 2021 Salı günü gerçekleşecek. Program, saat 09.00’da, Erdek’e bağlı İlhan Köy Limanı’ndan çıkarak başlayacak. Marmara Adası Saraylar Mahallesi yakınındaki Domuz Burnu’na gidilerek, Kurtuluş Gemisi batığına çelenk bırakılacak. Törene katılanlar Saraylar Limanı’nda açılacak olan Kurtuluş Gemisi fotoğraf sergisi sonrası Saraylar Mahallesi’nde, “Barışı Taşıyan Gemi Kurtuluş” belgeseli gösterimi yapılacak. Film gösterimi sonrası yönetmen Erhan Cerrahoğlu ile söyleşi gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, Saraylar’da gezdikten sonar gemi ile Erdek İlhan Köy’e dönecekler.

“KURTULUŞ GEMİSİ”

İkinci Dünya Savaşı’nın zor günlerinde, Alman işgalinde olan Yunan halkına Türk halkının merhametini taşıdı, Kurtuluş tam 4 seferde. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kızılay araçlığıyla yaptığı bütün Anadolu’dan toplanan gıda yardımını Pire Limanı’na beşinci kez ulaştırmak için çıktığı sefer sonu oldu, Kurtuluş Gemisi’nin. 20 Şubat 1942 günü, Marmara Adası Saraylar yakınında bulunan Domuz Burnu’na çarparak batan Kurtuluş Gemisi, sivil denizcilik tarihinde müstesna bir yere sahiptir.

Vira Haber