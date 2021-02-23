Tekne Tatilindeki Erken Rezervasyonda Doluluk Yüzde 35'e Ulaştı!

Tekne tatilinde 2021 yılı için erken rezervasyon dönemi başladı. Türkiye’nin lider online tekne kiralama platformu viravira.co’nun Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, ‘‘Geçen sene erken rezervasyondaki doluluk oranımız yüzde 15 iken, pandemiyle şekillenen 2021 yılında yüzde 35’lik bir doluluk oranına eriştik. Aralık ayı ciroları geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat, Ocak ayı ciroları ise geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre 4 kat arttı’’dedi.

Pandeminin de etkisiyle yaz tatilini kalabalıktan uzak ve korunaklı bir şekilde teknede geçirme fikri, deniz tutkunlarından genele doğru yayılmaya başladı. Kovid 19 salgını ile beraber mavilere ve muhteşem koylara gitmek için tekne kiralamak en iyi tatil opsiyonlarından biri haline geldi. 41 ülke ve 960 lokasyonda hizmet veren Türkiye’nin lider tekne kiralama platformu viravira.co; kalabalıktan uzak ve korunaklı bir tatil için 2021 yılı erken rezervasyon dönemini 2020 Kasım ayı itibarıyla başlattı. Geçen sene erken rezervasyondaki doluluk oranı yüzde 15 iken, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında gelen taleplerle birlikte 2021 yılının doluluk oranı yüzde 35’lik seviyelere yükseldi. Aralık ayı ciroları geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat, Ocak ayı ciroları ise geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre 4 kat artış kaydetti.

Vira Haber