GEFCO, Türkiye-Fas-Tunus Hattından Sonra Fas’ta 10.000 M2'lik Yeni Depo Açtı

Ocak 2021'de açılan 10.000 m²'lik tesis, bir milyardan fazla müşterisi ile Avrupa ve Afrika pazarlarının ana lojistik ağ geçidi olarak kabul edilen Tanger Med Lojistik Bölgesi “Medhub” da yer alıyor.

Yeni açılan depo, GEFCO'nun Cebelitarık Boğazı geçişleri ve gümrük hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunmasına olanak sağlayacak. Buna ek olarak, GEFCO’nun halihazırda sunduğu depolama ve nakliye hizmetlerini, özellikle endüstriyel sektörde çok çeşitli müşterilere ulaştırmasına olanak tanıyarak, başta PSA, Continental, Faurecia, 3M, Novares ve Valeo dahil olmak üzere 135'ten fazla şirket ve otomotiv tedarikçisine, GEFCO'nun Tanger Med'deki yeni tesislerinden yararlanma imkânı sağlayacak.

GEFCO, Ağustos 2018'de, Avrupa-Fas taşımacılığında uzman ve Algeciras-Tangiers geçişlerinin önde gelen operatörü GLT'yi satın alarak, 2019'da GEFCO, Groupe PSA’nın araçlarını Kenitra fabrikasından demiryolu ile taşımaya başlamıştı. Aynı yıl GEFCO, Türkiye, Fas ve Tunus taşımacılığına önemli katkılar sunacak yeni bir hattı devreye sokmuştu. Bu hatla beraber özellikle sanayi yedek parça ve tekstil endüstrilerinde ticaretin her geçen gün arttığı Türkiye-Fas-Tunus hattında GEFCO'nun varlığı ve stratejik değeri daha da güçlendi. 2020'nin sonunda ise İber Yarımadası ve Fas için Groupe PSA Bölgesel Genel Yönetimi oluşturulmuştu. Bu yapılan yatırımlar neticesinde, yeni depo aynı zamanda GEFCO'nun son yıllarda önemli stratejik yatırımlar yaptığı kilit bir coğrafi bölge olan Mağrip'teki konumunu da güçlendiriyor.

GEFCO'nun Fas Genel Müdürü Sebastien Roger konu ile ilgili şunları söyledi: "Bu, Afrika'daki lojistik sektörü için, özellikle Mağrip için heyecan verici bir süreç. Fas, sağlam iş gücü, Tanger Med limanı gibi dünya standartlarında altyapısı ve stratejik coğrafi konumu nedeniyle ciddi büyüme fırsatlarına sahip. Bizim amacımız, bölgedeki müşterilere işletmeleri için en çevik, akıllı ve yenilikçi çözümleri sunmak için Fas'a yatırım yapmaya devam etmektir. " dedi

GEFCO’nun Tangier’deki yeni depo alanı, 7/24 gözetim sağlayan 20 güvenlik kamerasının yanı sıra son teknoloji yangınla mücadele sistemi ve iki güvenlik rampası dahil olmak üzere en yüksek güvenlik sistemine sahip.

Medhub Genel Müdürü Rachid Houari lojistik bölgesiyle ilgili olarak; “Tanger Med Lojistik Bölgesi, gelişmiş lojistik operasyonlar için kullanıma hazır depolar da dahil olmak üzere 200 hektardan fazla alan sunuyor. Bölge, Tanger Med Port ile tam entegrasyona sahip olduğundan dolayı dünya çapında 186'dan fazla limana haftalık bağlantı sağlıyor. Lojistik Bölgesi, lojistik operasyonlarını optimize etmek ve mal akışlarını Afrika, Avrupa ve Amerika'ya yeniden dağıtmak isteyen çok uluslu büyük şirketler ve lojistik operatörleri için mükemmel bir seçim olacaktır. ”dedi.

Ayrıca yapılan yatırımları sayesinde GEFCO, artık kara, deniz ve hava yoluyla geniş müşteri yelpazesine multimodal çözümler sunmanın yanı sıra tamamlanmış araç lojistiği, depolama, gümrük ve vergi, yeniden kullanılabilir paketleme ve zaman açısından kritik çözümleri ile ülkenin lojistik sektöründe bir lider konumunda.

Vira Haber