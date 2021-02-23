Rusya, Kuzey Deniz Yolu'nda Kış Ortasında İlk Kez Ticari Sefer Gerçekleştirdi

Çin'in Jiangsu kentinden yola çıkan 'Christophe de Margerie' adlı gemi, '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla birlikte Rusya'nın Yamal yarımadasındaki LNG tesisinin bulunduğu Sabetta'ya ulaştı.

Barents Observer'ın haberine göre 299 metre uzunluğundaki Sovkomflot tarafından işletilen 'Christophe de Margerie' LNG gemisi, 27 Ocak'ta yola çıktı ve birkaç gün sonra Bering Boğazı'dan geçerek '50 Let Pobedy' adlı buzkıranla buluştu. Arktik güzergahı boyunca Yamal yarımadasına doğru seyreden gemiler, 19 Şubat'ta Sabetta Limanı'na girdi.

'SENE BOYUNCA GÜVENLİ SEFER DÜZENLENEBİLECEĞİ GÖRÜLDÜ'

Sovkomflot CEO'su Igor Tonkovidov, bu seferin Rusya'nın Arktik bölgesinin doğu kesimindeki yolculuk güzergahını ciddi şekilde genişlettiğini ve Kuzey Deniz Yolu'nda tüm sene boyunca güvenli sefer düzenlenebileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sefer, kalın buzlu güzergahta gerçekleştirildi. Anakara ile Severnaya Zemlya takımadaları arasındaki boğazlar ve Novosivirsk adaları karaya bağlı kalın buzla kaplıyken diğer alanlar bir yıllık, 30-200 santimetre kalınlığında buzla kaplı. Ancak bu bölgede 'çok yıllık buz' olarak da bilinen daha kalın buz tabakaları bulunmuyor.

Vira Haber