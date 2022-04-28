Dev Kruvaziyer Gemisi ‘Costa Venezia' Galataport'ta

Costa Cruises’un 135 bin ton ağırlığında 323 metre boyundaki 5 bin 260 yolcu kapasiteli Costa Venezia gemisi, 27 Nisan günü saat 16.00 sularında İstanbul’a geldi. Tarihte limanlarımıza yanaşan en büyük gemi olma unvanını taşıyan Costa Venezia, İstanbul’dan Ege’ye açılacağı ilk seferi için Galataport Limanı’na demirledi.

Tarihi yarımada manzarasında 5 gün boyunca, Galataport Limanı’nda konaklayacak olan gemi, pazar günü yerli ve yabancı misafirlerinin biniş yapmasının ardından 2 Mayıs günü saat 17.00’de demir alarak, tur programını gerçekleştirmek üzere İstanbul’dan denize açılacak.

2023’e kadar İstanbul’dan 4 farklı program

1 Mayıs itibari ile her Pazar İstanbul GalataPort’tan hareketle Türkiye ve Yunanistan limanlarını 8 ve 15 günlük 4 farklı program dahilinde gezecek olan yolcu gemisi, Kasım ayından itibaren Nisan 2023 tarihine kadar rotasını 12 günlük programı ile Doğu Akdeniz’e çevirecek. Costa Venezia yıllar sonra 2023 Nisan ayına kadar aralıksız düzenleyeceği seferleriyle İstanbul’u ana port olarak kullanan ilk büyük yolcu gemisi olacak. Mayıs ayından itibaren her Pazar günü demir attığı Galataport’ta, dünyanın dört bir yanından gelen 5 bin yolcuyu ağırlamak için hazır bekleyecek.

İstanbul’un içinden Venedik geçiyor!

Costa Cruises’un Venedik’ten ilham alarak tasarlanan yeni gemisi Costa Venezia, her köşesinde yolcularına İtalyan kültürünü ve hayat tarzını yaşatmayı vaat ediyor. Marco Polo ve Casanova’nın sofistike ruhunu hissetmek; adeta Venedik sokaklarında dolaşır gibi gemiyi keşfetmek mümkün. Geminin tiyatrosu Venedik “La Fenice” tiyatrosundan ilham alıyor; adeta St. Mark’s Meydanı’nda dolaşırken her adımda Venedikli zanaatkarlar tarafından yapılan gerçek gondolları görmek, İtalyan mutfağının lezzetlerini tatmak mümkün.

İçinde 13 restoranı, 4 havuzu, 3 su kaydırağı ve macera parkı var

13 restoranı ve 7 barı ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı bekleyen gemide her yaştan misafir için de ayrı eğlence imkanları bulunuyor. 4 Havuz ve jakuzi, 3 su kaydırağı bulunan Aqua Park, eğlencenin Tibet köprüleri arasında zirveye tırmandığı bir Macera parkı, dünyaca ünlü dans ve müzik gruplarının ağırlandığı gösteri ve şovları, birbirinden farklı konsept partileri ve casino’su ile Costa Venezia yüzen bir eğlence şehri adeta.