İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, Sektör Temsilcilerini İftarda Buluşturdu

DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliği yaptığı geleneksel iftar buluşmasına katılım hayli yüksekti. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Yalova Bölge Liman Başkanı N. Hakan Pekşen, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazlı Uzun, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, çok sayıda oda ve sivil toplum temsilcileri, Kocaeli kamu kuruluşları il müdürleri ve denizciler katıldı.

DOĞUSEL: “DENİZCİ MİLET DENİZCİ ÜLKE”

İftar programı Şube Başkanı Doğusel’in konuşmasıyla başladı. Davetlilere hoş geldiniz diyen Doğusel, “Bu büyük aileyi yeniden bir arada görmekten kıvanç duyuyoruz. Denizcilerimiz bu zorlu süreçte büyük bir özveri gösterdi” dedi. Doğusel, “Pandeminin en şiddetli anı da dâhil, Türkiye’de üretim hiç durmadı. 2020 yılının ortalarından itibaren Kocaeli gümrüklerimizde her ay ihracat rekorları kırıldı. Dünyanın her yerinde karayolu trafiği aksarken, havayolu trafiği aksarken, deniz yolu sayesinde ürettiklerimiz dünyanın dört bir yanına ulaştırıldı; dünyanın dört bir yanından ithal ürünlerimiz geldi. Pandemi, denizin önemini daha da artırdı. Bir deniz kenti olan Kocaeli’de, üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de yaşayan bizler de ‘Denizci Milet Denizci Ülke’ şiarından yola çıkarak, denizin kıymetini daha çok bilmeli, denize daha çok yatırım yapmalıyız” dedi.

KIRAN: “DENİZCİLİK DÜNYASI GÖRÜNMEYEN KAHRAMANDIR”

Ardından,İMEAKDTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, konuşma yaptı. Kıran, Ramazan ayı vesilesiyle biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. DTO üyelerine zorlu süreçte gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür etti. Kıran, “Fevkalade zor bir dönemden geçtik. Bu süreçte görünmeyen kahramanlar vardır ya bu salonda şu anda bu kahramanların çoğu mevcut. Denizcilik dünyası bu sürecin görünmeyen kahramanıdır. Tedarik süreçlerinin aksamaması, kopmaması için büyük bir özveriyle çalıştı. Bu iftar programını düzenleyip, bizleri buluşturan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Konuşmaların sonrasında dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Hoş sohbet ortamında hep birlikte iftar yapılırken DTO üyeleri dayanışmanın güzel bir örneğini daha sergilemiş oldu.

