Celestyal Cruises Sezonun İlk Gemileriyle Kuşadası’nda!

Atina’dan yola çıkan Celestyal Crystal, 2 yıl aradan sonra Kuşadası Limanı’na yanaşarak sezonun ilk seferi için yolcularını aldı ve Iconic Aegean Turları için Ege’ye açıldı. Sezon boyunca her salı ve her cumartesi günü 3 ve 4 gece alternatifli olmak üzere, Kuşadası’ndan çıkış yapacak Iconic Aegean Turları’nın rotasında Patmos, Rodos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var.

Celestyal ile 7 gecelik Idyllic Aegean Yunan Adaları Turları ise 2 Mayıs’ta başlayacak ve her pazartesi Kuşadası’ndan düzenli olarak yapılacak. Böylelikle Celestyal Cruises’un 2 gemisi, Kasım ayına kadar haftada 3 gün 3 sefer olmak üzere Kuşadası Limanı’ndan hareket edecek.

Kruvaziyer gemileri, rotalarını yeniden Türkiye’ye çeviriyor. Kuşadası limanına pandemi öncesi yaptığı aralıksız ve düzenli seferlerle ilgi odağı olan Celestyal Cruises, 2 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye döndü. Celestyal filosunun 1200 yolcu kapasiteli gemisi Crystal; geçtiğimiz hafta Salı ve cumartesi günleri olmak üzere iki kez Kuşadası Limanı’na demirleyerek, seferlerini buradan gerçekleştirmeye başladı. Celestyal Crystal yolcuları Kuşadası Limanı’nda gemiden inerek kara turu ile Efes’i ve Kuşadası şehir merkezini gezdi. Crystal daha sonra, Türk yolcularını da alarak sezonun ilk Iconic Aegean Yunan Adaları seferleri için Kuşadası’ndan Ege sularına açıldı. Kuşadası ve İstanbul limanlarına toplam 100'e yakın ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Celestyal Cruises, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye’ye aralıksız ve düzenli sefer yapan kruvaziyer firması olmayı hedefliyor. 3 gecelik Iconic Aegean Yunan Adaları Turları’nın rotasında Patmos, Girit, Santorini, Atina ve Mikonos var. 4 gecelikte bu rotaya Rodos ekleniyor. Celestyal Cruises'ın benzersiz üç ve dört gecelik her şey dahil Yunan Adaları Turları 30 Nisan'dan sonra Kasım ayına kadar Celestyal Olympia ile gerçekleşecek.

Haftanın 3 günü Kuşadası’ndan hareket

Celestyal Crystal ise 7 gecelik gerçek cruise deneyimini yaşatmak için 2 Mayıs’tan itibaren “Idyllic Aegean” turlarına başlayacak. Kuşadası çıkışlı bu turlar Rodos, Girit (Heraklion), Santorini, Mikonos, Milos, Atina ve sezonun sürpriz destinasyonu Selanik’te uzun konaklamalı keşiflerin ardından yine Kuşadası’nda son bulacak.

Idyllic Aegean Turları için Celestyal Crystal her pazartesi günü yolcularını alarak yine Kuşadası’ndan hareket edecek. Böylelikle Celestyal Cruises gemileri Kasım ayına kadar haftanın 3 günü Kuşadası’na demirleyecek ve buradan hareketle seferlerini gerçekleştirecek.

Sonraki liman İstanbul Galataport

Celestyal Crystal, daha sonra da rotasını İstanbul’a çevirerek Galataport Limanı’na demirleyecek ve buradan Eclectic Aegean Turları’nı başlatacak, bu turların rotasında ise Kavala, Selanik, Volos ve Santorini olacak.