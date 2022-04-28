ASFAT Filipinler’e Açık Deniz Karakol Gemisi İhracatında Son Aşamaya Geldi

ASFAT Filipinler’e Açık Deniz karakol gemisi ve silahlı insansız deniz aracı teklif etti

Filipinli Havacılık-Uzay Savunma Şirketi PADC ile Ankara merkezli ASFAT arasında Filipinler donanması için inşa edilmesi planlanan açık deniz karakol gemisi (ADKG / OPV) konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Konuya ilişkin ASFAT sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: “ASFAT ile Filipinler Havacılık-Uzay Savunma Şirketi PADC arasında Mutabakat Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi. Her iki ülke için hayırlı olsun!” ifadelerinde bulunuldu. Söz konusu mutabakatta geçen açık deniz karakol gemisi (ADKG) tasarımı ise bir video ile tanıtıldı.

Philippines Defense Forces Forum tarafından paylaşılan bilgilere göre 30 milyar Filipin Pesosu (~575 milyon dolar) bütçe ayrılan ADKG alım programı kapsamında 6 adet gemi tedarik edilmesi planlanırken ASFAT’ın ADKG teklifi 2 adet ULAQ silahlı insansız deniz aracını da kapsıyor. Teklifin hayata geçmesi durumunda ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen SİDA’nın ilk ihracatı da gerçekleşmiş olacak.

Güney Kore aynı ihale kapsamında modernize edilen Pohang sınıfı korvetleri ve ikinci el helikopterleri tedarik etmeyi teklif etti. Halihazırda Filipinler’in hangi teklifi kabul edeceği bilinmezken Türkiye’nin teklifi Filipin kamu oyunda daha makul görülüyor.



Filipinler’e Teklif Edilen OPV’nin Teknik Özellikleri

Genel Özellikler:

86.2 metre uzunluk

14 metre genişlik

2000 ton tam dolu deplasman

Ekonomik seyir hızı 15 knot

Ekonomik hızda 6000 mil menzil

Maksimum hızı 22 knot



Görev konseptleri:

Tropikal ortamda faaliyet gösterme

Kıyı savunması

İstihbarat

Su üstü harbi

Hava savunma harbi

Gözetleme, keşif ve istihbarat

Su üstü ateş desteği

Tahrik ve yardımcı sistemler:

2 Dizel Motor

3 Dizel Jeneratör

1 Acil Durum Jeneratörü

Silah yükü:

1 adet Su Soğutmalı 76mm Baş Topu

2 adet 12.7mm Makinalı Tüfek,

2 adet 30mm Stabilize Top Sistemi

8 adet Gemisavar Füze (opsiyonel)

Sensör donanımı:

1 adet navigasyon radarı

1 adet X bant radar

1 adet S bant radar

Uçuş Operasyonları:

10 ton ağırlığı kaldırabilecek helikopter pisti

Helikopter hangarı yok.

Deniz operasyonları:

İki adet yanlarda bir adette kıç kapaktan su üstü unsur taşıyabilir ve seyir esnasında operasyon için tahliye edebilir. Söz konusu kıç kapaktan insansız deniz aracı tahliye edebilmesi söz konusudur. Yayınlanan videoda insansız aracın 14,5mm Uçaksavarla donatılmış ULAQ SİDA olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: defenceturk.net