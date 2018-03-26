Dev kruvaziyer Symphony of the seas sefere hazır

Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden ‘Symphony of the seas’ Fransa’da Royal Caribbean Cruise International’a teslim edildi. 363 metre uzunluğundaki gemi 18 katlı. 24 asansörün hizmet verdiği geminin genişliği ise 66 metre...

2015 yılından beri yapımı devam eden kruvaziyer gemisinin inşası 36 ay sürdü. 1.4 milyar euroya mal olan gemi Saint Nazaire şehrinde bulunan STX tersanesinde yapıldı. 2 bin 747 lüks kamaraya sahip olan gemi 6 bin 800 yolcu kapasiteli.

Symphony of the seas’in dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi olduğunu dile getiren Royal Caribbean Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, “Dünyanın merakla beklediği bu lüks gemi yaz boyunca birer haftalık Barselona ve Roma’dan hareketli Akdeniz turu yapacak. Gemi kasım ayında Miami’ye geçerek Karayipler’de hizmet verecek” dedi.

18 güverte kapasitesine sahip olan gemide 2400 personel çalışıyor.

Vira Haber